الأنبا بافلى يترأس صلاة القداس الإلهى بكنيسة شهداء ليبيا

ترأس الأنبا بافلي، أسقف المنتزه بالإسكندرية؛ صلاة القداس الإلهي بكنيسة شهداء ليبيا بقرية العور.وينظم الأنبا بفنوتيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوط، احتفالات تذكار شهداء الكنيسة القبطية بليبيا، وتمت دعوة خمسة عشر من الآباء الأساقفة في نهضة مسائية وقداسات صباحية.كان 21 من أبناء الكنيسة، قد استشهدوا على يد إرهابيين بليبيا في فبراير 2015.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل، بدء صوم يونان المقدس، الذي يصومه الأقباط على مدار 3 أيام، ويمتنعون فيه عن تناول الأطعمة الحيوانية.