الأنبا بفنوتيوس يفتتح معرض الكتاب القبطي.. 27 فبراير

يفتتح الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط وتوابعها، معرض الكتاب القبطي في دورته السادسه، وذلك في الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 1 مارس المقبل.ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 34 دار نشر كنسية وعامة، ومن أبرز دور النشر دير أبو مقار وأسقفية الشباب؛ ودير البراموس والسريان والأنبا بيشوي وغيره من دور النشر.وكان قد افتتح الأنبا موسي أسقف عام الشباب، في نوفمبر الماضي، معرض الكتاب القبطى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وشارك فيه العديد من دور النشر ماعدا كتب الأب متى المسكين ودير أبو مقار؛ ومذكرات الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي.