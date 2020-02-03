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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأسقفية» تستقبل فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بالإسكندرية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:43 ص
الكنيسة الاسقفية
الكنيسة الاسقفية
مونيكا جرجس
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تستقبل الكنيسة الاسقفية المنشية الإسكندرية فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، مساء اليوم الاثنين؛ بمشاركة ممثلي الطوائف المسيحية المختلفة، لدعم أواصر الوحدة بين المسيحيين.

يأتي ذلك ضمن فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والذي بدأت فعالياته الإثنين الماضي والذي يأتي بهدف دعم الوحدة بين الكنائس المختلفة.

و أسبوع الصلاة من أجل الوحدة ينظمه كل عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، بالتعاون مع مجلس كنائس مصر، حيث دأبت الكنائس على تنظيم اجتماعات صلاة مشتركة تستضيفها كل كنيسة بالتناوب، ويشارك فيها ممثلون عن الطوائف المسيحية المختلفة.

وأسبوع الصلاة الذي يقام بالتعاون بين مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر تدور موضوعاته حول "الاستنارة".

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