مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

كشف مصدر أمني، تفاصيل جديدة بشأن مصرع خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم ونادى الجونة السابق، إثر حادث سير، وذلك بعد ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية من أخبار مغلوطة حول الحادث.وأكد المصدر، أنه تبين عقب مراجعة كاميرات الإدارة العامة للمرور بموقع الحادث، أن سبب الحادث يرجع إلى السير بسرعة زائدة والذي حال دون محاولة قائد السيارة تغيير اتجاهه بشكل مفاجئ، حيث اختلت عجلة القيادة.وأوضح أن ختلال السياراة أسفر عن الاصطدام بمثلث خرسانى كائن بالمخرج المؤدى إلى طريق الرماية ونتج عنه وفاته، مشيرًا إلى أن السيارة لم تتعرض للاصطدام بسيارة أخرى.كما أكد المصدر أن تجاوزات سيارات النقل على الطريق بصفة عامة يتم التعامل معها بصورة فورية فى حدود القانون، وأنه سيتم تشديد العقوبات على مخالفات السرعة الزائدة فى إطار قانون المرور الجديد حال تطبيقه، وأنه فيما يتعلق بحالة وصلاحية الطريق فإن وزارة النقل تتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.