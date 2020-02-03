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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استكمال إعادة محاكمة أحد متهمي «داعش الصعيد».. اليوم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:24 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة إجراءات محاكمة متهم مع آخرين - سبق الحكم عليهم - بتشكيل خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد".

ومن المقرر أن تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال المتهمين بينهم سيدتان إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم، وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأكد مجرى التحريات خلال شهادته أن المتهم مصطفى عبد العال تلقى تكليفات من أبو بكر البغدادى لتكوين خلية داعش الصعيد مساوية لولاية سيناء، كما تحدث عن الخلايا العنقودية التى كونها مؤسس التنظيم، بالإضافة إلى اعتداء أعضاء التنظيم بالسطو المسلح على سيارة نقل الأموال بالقرب من كوبرى الصيادين أثناء توجهها لدمياط وسرقة كروت شحن من داخلها بـ247 ألف جنيه.

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