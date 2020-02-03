آبى: اليابان ستتخذ خطوات لحماية مواطنيها من فيروس كورونا الجديد

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الإثنين، إن اليابان ستتخذ الإجراءات اللازمة دون تردد لحماية مواطنيها من تفشي فيروس كورونا الجديد.وقال "آبي" أمام البرلمان إن اليابان بدأت بالفعل في تطوير مجموعات اختبار تشخيصي سريع للفيروس.وكان وصل عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 361 شخصًا، مع وجود من 17 ألفًا و205 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس مع نهاية أمس الأحد، في ظل استمرار تفشي الوباء.وذكرت وزارة الصحة الصينية اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات ارتفع بـ57 حالة إضافية ما يرفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 361 شخصا، بالإضافة إلى 2296 شخصا حالتهم خطيرة.