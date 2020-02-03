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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:00 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وخسر مؤشر «نيكي» القياسي المؤلف من 225 سهما 19.223 نقطة أو ما يعادل 96.0% ليصل إلى 99.22981 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 91.10 نقطة، أو65.0%، ليصل إلى 53.1673 نقطة.

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