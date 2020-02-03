تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.وخسر مؤشر «نيكي» القياسي المؤلف من 225 سهما 19.223 نقطة أو ما يعادل 96.0% ليصل إلى 99.22981 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 91.10 نقطة، أو65.0%، ليصل إلى 53.1673 نقطة.