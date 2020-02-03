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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: إجراءات حاسمة للحماية من «كورونا»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:52 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات حاسمة لحماية الأمريكيين من خطر فيروس كورونا وعرضت المساعدة على الصين، لكن أحد المستشارين الكبار قال إن بكين لم تقبل عرض المساعدة.

وبدا ترامب يقلل من شأن المخاوف من تأثير الفيروس الشبيه بالإنفلونزا في الولايات المتحدة.

ودفعت المخاوف الولايات المتحدة إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية ومنع دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.

وقال ترامب لقناة فوكس التلفزيونية خلال مقابلة يوم الأحد "لا يمكن أن يأتي إلينا آلاف الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة (فيروس كورونا)، كما أن المسئولين الأمريكيين عرضوا على الصين مساعدة هائلة في التعامل مع الوباء".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إن الصين أكثر شفافية فيما يتعلق يفيروس كورونا بالمقارنة بأزمات سابقة، لكنها لم تقبل إلى الآن عرضا أمريكيا للمساعدة في احتواء المرض.

وقال أوبراين في مقابلة مع قناة (سي.بي.إس) التلفزيونية: "حتى الآن الصينيون أكثر شفافية بالتأكيد بالمقارنة بأزمات سابقة ونحن نقدر ذلك".

ومع ذلك لم ترد بكين إلى الآن على عروض المساعدة الأمريكية من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومختصين صحيين آخرين.

وقال أوبراين "لم يأتنا رد من الصينيين إلى الآن حول هذه العروض لكننا مستعدون للتعاون معهم".

وأضاف "لدينا خبرة هائلة هذا (المرض) مبعث قلق عالمي. نريد أن نساعد زملاءنا الصينيين إذا أمكننا ذلك وقد قدمنا العرض وسنرى إن كانوا سيقبلون".

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