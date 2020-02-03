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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الصينية تخسر أكثر من 9 % بسبب «كورونا»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:44 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أفادت وكالة «فرانس برس» بأن الأسهم الصينية خسرت أكثر من 9 % في أول جلسة تداول بعد عطلة طويلة اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن تلك الخسارة جاءت بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد بالبلاد.

وكان وصل عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 361 شخصا، مع وجود 17 ألفا و205 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس مع نهاية يوم الأحد الموافق 2 فبراير، في ظل استمرار تفشي الوباء.

وذكرت وزارة الصحة الصينية، اليوم الإثنين، إن عدد الوفيات ارتفع بـ57 حالة إضافية ما يرفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 361 شخصا، بالإضافة إلى 2296 شخصا حالتهم خطيرة.

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