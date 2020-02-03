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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول طائرة تقل 250 أجنبيًا من ووهان الصينية إلى فرنسا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:37 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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قال مسؤولون فرنسيون إن طائرة تقل أكثر من 250 شخصًا من 30 دولة وصلت فرنسا، قادمة من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وهبطت الطائرة في قاعدة جوية عسكرية في إيستر بجنوب فرنسا.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية آنياس بيزون، إن 124 شخصًا سيُنقلون إلى بلادهم من بين 254 شخصًا تم إجلاؤهم من ووهان.

وسيتم وضع 64 فرنسيا في الحجر الصحي سواء في منتجع كاري لو روي لقضاء العطلات في جنوب البلاد أو بمركز لتدريب رجال الإطفاء قرب إيكس أون بروفانس.

وسيبقى 60 شخصًا من غير الأوروبيين، بينهم أشخاص من المكسيك والبرازيل ورواندا وجورجيا، في الحجر الصحي في فرنسا لمدة 14 يوما هي فترة حضانة الفيروس.

وظهرت على 20 شخصا ممن تم إجلاؤهم بعض أعراض الإصابة بكورونا وتم احتجازهم في القاعدة العسكرية لحين إجراء الفحوص الطبية اللازمة لتحديد مدى إصابتهم بالفيروس.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن الطائرة تقل مواطنين من 30 بلدًا.

وقالت جمهورية التشيك إن لها خمسة مواطنين على متن هذه الطائرة وإنهم سيسافرون إلى بروكسل حيث سيتم نقلهم إلى وطنهم بطائرة تشيكية.

وقالت السويد إن نحو عشرة من مواطنيها على متن الطائرة الفرنسية أيضًا وأنه سيتم نقلهم إلى السويد.

وكان على متن الطائرة كذلك مواطنون بريطانيون.

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