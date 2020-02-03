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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«سمك» و «أصيل» يعتذران عن فنون القاهرة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:43 ص
أحمد سمك_مصطفى أصيل
أحمد سمك_مصطفى أصيل
كتب - إيهاب العديسي
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إلتقى الشاعر أحمد سمك مدير إدارة الفنون بمديرية الشباب والرياضة، أمس، الدكتور مصطفى أصيل أستاذ الموسيقى الشعبية وعضو إدارة الفنون بمديرية الشباب والرياضة، لمناقشة آخر تطورات العمل في إدارة ومراكز الفنون والعمل الذي يجمع كلاهما.

واتفقا أن، يتقدما بطلب لوكيل وزارة الشباب الدكتور أشرف البجرمي هذا الأسبوع بنقلهما من العمل بالإدارة العامة للشباب وإدارة الفنون.

قال أصيل إن، قرار الطلب هو الأفضل اعتراضًا على تهميشهما في النشاط الفني فى اختصاصهما رغم أنه مصب نجاحات عدة من خلال مسابقات ومهرجانات حققتها شباب القاهرة خلال السنوات الماضية.

وإعتبر سمك أن، القرار هو الأوصح ردًا على ما وصفه بالـ "العلاقات المسمومة" التي تجمع عدد من الأشخاص للإطاحة بنجاحات تحققت لكل مبدعين القاهرة الشباب، مضيفًا أن قرار انسحابهما من هذا المعترك ردًا على وجهات النظر الفاسدة المبنية على التدليس وقلب الحقائق حسب وصفه.

كما أوضح أصيل أن، إنسحابهما و إعتذارهما عن إدارة الفنون سيتيح لهما الفرصة للعودة لمواصلة إبداعهما كشاعر وملحن يجمعهما عدد من الأعمال المشتركة.

وأصيل وسمك قاما بعمل ثلاثة أغاني بشكل مشترك و يستعدان لإستكمال ألبوم من الأغنيات الشبابية،
وأعلنا عن مشاركة صوت من أبناء مراكز الشباب وهي "ميار جمال" الحاصلة على جائزة أفضل صوت بالقاهرة عام ٢٠١٩ في مسابقة كايروستارز ٤.

ومصطفى أصيل هو الحاصل على الدكتوراه في الموسيقى الشعبية و موزع وملحن موسيقى وله العديد من الأعمال الفنية في عدة قنوات تلفزيونية كما له العديد من الأبحاث العلمية في مجال الغناء الشعبي.

وأحمد سمك هو شاعر وكاتب درامي وباحث في الدراسات العليا للفنون الشعبية وله عدد من الكتابات ترجمت لأعمال فنية منها أوبريت "صرخة شعب" و أوبريت "مصر العصور" الذي أنتجتهما وزارة الشباب والرياضة عام ٢٠١٤ وعام ٢٠١٥، كما حصل على لقب سفير الإنسانية من المهرجان العربي الدولي لذوي الإحتياجات الخاصة.

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