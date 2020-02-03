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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

500 سائح تحت رحمة الطبيعة فى كندا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:40 ص
كندا
كندا
وكالات
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احتجز نحو 500 سائح داخل منتجع للتزلّج في غرب كندا، بعدما تسبّب انزلاق في التربة بتدمير الطريق الوحيد المؤدّي إلى المنتجع، وفق ما أفادت وسائل إعلام محليّة.

وأدّت الأمطار الغزيرة إلى تكوّن سيول من الوحل تسبّبت بانزلاق في التربة أزال نحو كيلومتر من الطريق الوحيد إلى منتجع ساسكواتش الجبلي، بحسب بيان وزارة النقل في منطقة بريتيش كولومبيا.

وأضافت الوزارة أنّ إزالة الركام وإصلاح الطريق قد يستغرق من خمسة إلى ستّة أيّام، وحضّت السكان المحليين على البقاء في منازلهم بينما يتم الانتهاء من هذه الأعمال.

وقالت مديرة المنتجع شالبي ليم خلال مقابلة مع قناة "سي بي سي" التلفزيونية: "نحن الآن إلى حدّ بعيد تحت رحمة الطبيعة"، لافتة إلى أنّ التيّار الكهربائي انقطع عن منتجع التزلّج الذي يقع على بعد 60 ميلًا شرق فانكوفر بسبب الطقس، لكنّه مجهّز بمولّدات.

وأشارت ليم الى أنه بإمكان رواد المنتجع المغادرة بواسطة طائرة مروحية، لكن هذه الخدمة تكلّف 150 دولارًا للشخص.

وينوي نحو 100 شخص من العالقين داخل المنتجع الخروج بواسطة الطائرات المروحية، لكنّ الآخرين قرروا البقاء إلى أن يتم إصلاح الطريق.

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