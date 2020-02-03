«باد بويز فور لايف» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثالث

تصدر فيلم الحركة والكوميديا "باد بويز فور لايف" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز، إيرادات بلغت 67.17 مليون دولار.وجاء في المركز الثاني فيلم الحرب والدراما "1917"، الذي يشارك في بطولته أندرو سكوت وجورج ماكاي ودانيال ميس، محققا إيرادات بلغت 66.9 مليون دولار.وحل في المركز الثالث فيلم المغامرة والكوميديا "دوليتل"، الذي يشارك في بطولته روبرت داوني وأنطونيو بانديراس ومايكل شين، محققا إيرادات بلغت7.7 مليون دولار.واحتل المركز الرابع فيلم الإثارة والخيال"جريتيل آند هانسيل"، الذي يشارك في بطولته أليس كريجه وجيسيكا دي جوو وصوفيا ليليس، محققا إيرادات بلغت 05.6 مليون دولار.وجاء في المركز الخامس فيلم الحركة والجريمة " ذا جينتلمين"، والذي يشارك في بطولته ماثيو ماكونهي وكولين فاريل وميشيل دوكري محققا إيرادات بلغت 01.6 مليون دولار.