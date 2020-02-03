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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحريات: ماس كهربائى وراء حريق الهيئة العامة لمشروعات الصرف بالجيزة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:33 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، أن ماسًا كهربائيًا وراء نشوب حريق بالطابق الخامس بالهيئة العامة لمشروعات الصرف بدائرة القسم.

وكان الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل الهيئة العامة لمشروعات الصرف بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وقوات الدفاع المدني، وتبين نشوب حريق داخل إحدى الغرف بالطابق الخامس، بالإضافة إلى جزء من الممر بذات الطابق، وتمت السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران.

وتحرر المحضر بالواقعة، كما تولت النيابة العامة التحقيقات، وتم إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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