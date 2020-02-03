تكريم «برايانت» قبل انطلاق نهائي دوري كرة القدم الأمريكي

حرص جميع الحاضرين في مباراة نهائي دوري كرة القدم الأمريكي، على الوقوف دقيقة من الصمت تكريما لأسطورة كرة السلة الراحل كوبي برايانت، وذلك قبل انطلاق المباراة.ولقى برايانت حتفه إلى جانب ابنته جيانا، وسبعة أشخاص آخرين، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كاليفورنيا الأسبوع الماضي.ووقف اللاعبون من فريقي كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو فورتي ناينرز عند خط 24 ياردة تكريما لبرايانت، الذي ارتدى القميص 24 خلال أغلب مسيرته المذهلة على مدار عقدين مع لوس أنجليس ليكرز.وظهرت صورة برايانت مع ابنته في شاشة عملاقة في استاد هارك روك الممتلئ بالمشجعين.وفاز برايانت، الذي يعد أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة السلة، بلقب الدوري الأمريكي خمس مرات، ونال جائزة أفضل لاعب مرتين خلال 20 موسما في المسابقة وقضى كل تلك الفترة مع ليكرز.وتسببت وفاة برايانت عن 41 عاما في صدمة كبيرة في عالم الرياضة ونعاه العديد من أبرز الشخصيات في مختلف المجالات.