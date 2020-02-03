رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تكريم «برايانت» قبل انطلاق نهائي دوري كرة القدم الأمريكي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:29 ص
نهائي دوري كرة القدم
نهائي دوري كرة القدم
وكالات
طباعة
حرص جميع الحاضرين في مباراة نهائي دوري كرة القدم الأمريكي، على الوقوف دقيقة من الصمت تكريما لأسطورة كرة السلة الراحل كوبي برايانت، وذلك قبل انطلاق المباراة.

ولقى برايانت حتفه إلى جانب ابنته جيانا، وسبعة أشخاص آخرين، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كاليفورنيا الأسبوع الماضي.

ووقف اللاعبون من فريقي كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو فورتي ناينرز عند خط 24 ياردة تكريما لبرايانت، الذي ارتدى القميص 24 خلال أغلب مسيرته المذهلة على مدار عقدين مع لوس أنجليس ليكرز.

وظهرت صورة برايانت مع ابنته في شاشة عملاقة في استاد هارك روك الممتلئ بالمشجعين.

وفاز برايانت، الذي يعد أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة السلة، بلقب الدوري الأمريكي خمس مرات، ونال جائزة أفضل لاعب مرتين خلال 20 موسما في المسابقة وقضى كل تلك الفترة مع ليكرز.

وتسببت وفاة برايانت عن 41 عاما في صدمة كبيرة في عالم الرياضة ونعاه العديد من أبرز الشخصيات في مختلف المجالات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

مصريون فى ووهان الصينية يروون لحظات الرعب من فيروس كورونا الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

منذ ساعة

10 معلومات عن فيروس «h5n1» المسبب لإنفلونزا الطيور فى الصين

منذ حوالي 14 ساعة

احصل على نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة منال سلامة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

السلطات البريطانية تكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابى فى لندن

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

منوعات

تكريم «برايانت» قبل انطلاق نهائي دوري كرة القدم الأمريكي

إقبال متزايد من الرجال على زيادة طولهم لجذب النساء

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«سمك» و «أصيل» يعتذران عن فنون القاهرة

أحمد مختار: أنواع الكتابة تختلف حسب الفنون

«الأنفوشي للموسيقى العربية» تحيي حفلا بالسادات

الأربعاء.. عرض فيلم جوائز الأوسكار Argo بالثقافة السينمائية