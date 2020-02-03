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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مرافعة دفاع المتهم بقتل جاره بسبب خلافات عائلية فى حلوان.. اليوم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:18 ص
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
عادل عبد العال
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تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الإثنين، لمرافعة دفاع عاطل قتل مواطن بسبب خلافات عائلية في حلوان.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم أحمد مسعد،عاطل بقتل المجني عليه إبراهيم سلمي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، مستخدمًا سلاحًا أبيضًا «مطواة»، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفًا تواجده فيه، وما أن تأكد من تواجده حاول استفزازه ثم قام بنحر عنقه وأحدث إصابته بأنحاء متفرقة من جسده قاصدًا من ذلك قتله.

وكشفت شهادة محمد فتحي، رائد شرطة وضابط مباحث قسم شرطة حلوان، أن تحرياته توصلت لوجود خلافات بين أهلية كلًا من المجني عليه والمتهم قامت على إثرها عائلة الأول بفرض نفوذها وسطوتها على عائلة المتهم بقصد تخويفها فتولد لدي الأخير قصد الانتقام من المجنى عليه من سطوة عائلته، فتوجه إلى مكان تواجده وما أن تأكد من تواجده داخل محله قام بإحضار سلاحًا أبيضًا من داخل مسكنه، وبدأ ببعض الأعمال الاستفزازية لدفعه للخروج من داخل المحل، ثم اشتبك معه وقام المتهم بإخراج السلاح الأبيض وتعدى علي المجني عليه وأحدث إصابته.

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