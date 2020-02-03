مرافعة دفاع المتهمين بقتل مواطن عمدًا بحلوان.. اليوم

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الإثنين، لمرافعة دفاع 6 متهمين بقتل مواطن عمدًا بحلوان.تعقد الجلسة بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا، ومحمد شرف الدين، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر محمد السنوسي، وعمر عاشور.وأسندت النيابة للمتهمين «محسن.س»، و«حموده.م»، و«رجب.ص»، و«محمد.ع»، و« أحمد.م»، و«محمد.ع»، هاربين، تهمة قتل المجنى عليه «صلاح زيدان»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم على قتله وبيتوا النية على ذلك، وأعدوا لذلك أسلحة نارية «طبنجة»، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم وابل من الأعيرة النارية تجاه المجنى عليه، فيما تواجد باقي المتهمين للشد من أزره، ومنع الأهالي من إغاثة المجنى عليه، مما أدى إلى إصابته بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أدت لوفاته.كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، وحيازة ذخائر نارية تستخدم في الأسلحة المضبوطة.