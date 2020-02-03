محاكمة مدير بشركة تأمين هدد موظفة بنشر صور فاضحة.. اليوم

تصدر محكمة جنايات التجمع الخامس، اليوم الإثنين، الحكم على مدير فرع إحدى شركات التأمين، لقيامه بتهديد موظفة بأحد البنوك، لقيامه بإفشاء صور جنسية تجمعهما.يصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وهيثم طنطاوي وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي.وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المتهم «س.ي» بتهديد المجني عليها «ي.ع»، وشقيقها، بإفشاء صور تجمعه بالأولى.وقال قرار إحالة المتهم للمحاكمة، إن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن التقط باستخدام جهاز هاتف محمول صورًا لها في مكان خاص دون رضاها.واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها، حيث قالت: «إن المتهم قد سبق وتقدم لخطبتها، وفي فترة الخطوبة كان يعاشرها معاشرة الأزواج، ثم قام بعد ذلك بالتواصل معها عن طريق حساب آخر على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأرسل لها صورًا تجمعهما، قام بتصويرها خلسة دون علمها أو رضائها.وتابعت المجنى عليها، أن المتهم قام بتهديدها، بإفشاء تلك الصور وإذاعتها على مواقع التواصل، ما لم تعطه هي وشقيقها مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي.واستمعت النيابة العامة إلى شقيق المجني عليها، والذي قال: «إن شقيقته أتت إليه، وأخبرته بما وقع بينها وبين المتهم من علاقة جنسية، ما لم تمده بالمال»، موضحًا أنه قام بالتواصل مع المتهم الذي هدده بإفشاء تلك الصور إذا لم يعطه مبلغ عشرة آلاف دولار.