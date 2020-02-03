«بن زايد» و«ميركل» يبحثان الوضع الليبي في ضوء مؤتمر برلين

تلقى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات في ليبيا على ضوء نتائج "مؤتمر برلين" الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي.وذكرت قالت وكالة "وام" إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وميركل بحثا تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشارة الألمانية اهتمام البلدين وحرصهما المشترك على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة والعالم،بحسب وام.