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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء اليونان يصل السعودية لبحث تعزيز التعاون

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:57 ص
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
وكالات
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وصل رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الرياض، مساء الأحد، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الزيارة تأتي بعد حوالي شهر ونصف من قيام وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير بزيارة إلى أثينا بحث خلالها، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ذنذياس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تأتي الزيارة أيضا بعد يومين من إعلان وسائل إعلام يونانية، أن فرقاطة يونانية "الفرقاطة نيكيفوروس فوكاس"، اعترضت سفينة بحث تركية في المتوسط.

ونقلت وسائل الإعلام اليونانية عن مسئولين، أن السفينة التركية تحركت داخل الجرف القاري اليوناني، ولكن خارج المياه الإقليمية اليونانية.

وأعرب مسؤولون يونانيون، عن استعدادهم لمواجهة أي حركة للسفينة التركية، التي تبحر شرق جزيرة كريت وغرب قبرص.

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