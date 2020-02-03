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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بالإسكندرية بسبب الـ«كيك»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:04 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
أحمد عاشور
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استقبل مركز الإسكندرية للسموم التابع للمستشفى الجامعي، 5 أفراد من أسرة واحدة مصابين بتسمم نتيجة تناول قطع حلوى مخبوزة «كيك» تم صنعها داخل المنزل.

وأفاد مركز الإسكندرية للسموم أنه تم تقديم العلاج اللازم للحالات حتى استقرت حالتهم الصحية، مشيرًا إلى أن الأفراد الأسرة المصابون هم سيدة تدعى "ن.خ.أ"، 37 عامًا، ربة منزل، وأبنائها "س.ح" طالبة، و"ح.ح" طالب، و"أ.ح"، طفل، و"ي.أ" طفل.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1417 لسنة 2020، وجار العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

وكان مركز الإسكندرية للسموم قد استقبل 6 فتيات تعرضن للتسمم، الأسبوع الماضي، والتي جاءت من خلال تناولهم وجبة غذائية فاسدة، تبين أنها مرشوشة بالمبيدات الحشرية.

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