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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كواليس تصوير مسلسل «البرنس» لمحمد رمضان

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:42 ص
مسلسل «البرنس»
مسلسل «البرنس»
حسين الجندي
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استأنف المخرج محمد سامي تصوير مشاهد مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان بعد فترة توقف بسبب إجازات رأس السنة، وانشغال "رمضان" بإحياء أكثر من حفل غنائي، وذلك بعد تصويره عدد من المشاهد قبل فترة التوقف والتي جمعت بين معظم الفنانين المشاركين في البطولة، إضافة إلى أجازة عيد الشرطة الموافق 25 يناير.

وفى سياق متصل يعكف محمد سامي على كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل، حيث انتهى من أول 20 حلقة، ويصور سامي مشاهد العمل وينتقل بعد ذلك مباشرة لاستكمال كتابة السيناريو حيث يرغب في الانتهاء من كتابة آخر حلقاته خلال أول شهر فبراير المقبل، حتى يتفرغ للتصوير فقط بشكل كامل، وإعطاء الحلقات الكاملة الي الممثلين المشاركين في المسلسل.

ويسجل "البرنس" التعاون الثاني بين محمد سامي ومحمد رمضان في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويًا مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية، كما تعاون "سامي" مع "رمضان" في السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذي تم عرضه عام 2017، بالإضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذي طرح مطلع شهر يناير الجاري، بينما يسجل التعاون الثاني بين الفنان محمد رمضان وشركة سينرجي للمنتج تامر مرسي بعد مسلسل "زلزال"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2020.

ومسلسل "البرنس"، يشارك فيه كل من، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2020.

وإضافة إلى ذلك يواصل كل من، الفنان محمد رمضان والفنان أحمد زاهر تصوير المسلسل بشكل يومي داخل أحد ستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي في حي السادس من أكتوبر، بينما يصوران يوميًا ما يقرب من 12 ساعة، داخل الحي الريفي بالمدينة، حتى يلحق العمل بالعرض في الشهر الكريم، وهي المشاهد التي تظهر فيها الفنانة رحاب الجمل والفنانة دنيا عبدالعزيز التي تظهر كشقيقة الفنان محمد رمضان ضمن أحداث المسلسل، والذي سيجل التعاون الثالث بينهما بعد مسلسل "الأسطورة"، ومسرحية "رئيس جمهورية نفسه".

وخلال الأيام القليلة المقبلة، يقوم المخرج محمد سامي بترشيح بعض الأدوار الثانوية الخاصة بالعمل، والتي اختار منها بعض الممثلين الشباب، بينما اختار مؤخرًا أحد الممثلين الشباب البارزين في مهرجان الإسكندرية المسرحي بدورته الأولى والتي كان يشارك فيها محمد سامي كعضو لجنة تحكيم بعدما شاهد له عرضًا مسرحيًا ضمن العروض المشاركة، بينما اعتاد "سامي" على ذلك بالتوافق مع نقابة المهن التمثيلية والمعهد العالي للفنون المسرحية منذ بداية إخراجه للأعمال الفنية وذلك بالتوافق مع الدكتور أشرف زكي لتلبية رغبة المخرج محمد سامي في ذلك.

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