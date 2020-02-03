بالأسماء.. وزير السياحة ينتهى من تشكيل العليا للحج

انتهي، منذ قليل، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار من إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة، فيما ضم التشكيل تعيين كلًا من حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة غرفة الشركات وناصر ترك نائب رئيس الإتحاد العام للغرف السياحية، وأحمد إبراهيم مستشار وزير السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية، ويسرى السعودي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الشكاوى، على أن يبدأوا مهام عملهم غدًا الاثنين.ونص القرار على أن التشكيل الجديد للجنة سيتكون من "رئيس غرفة شركات السياحة، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، ورئيس قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار "رئيس اللجنة"، والمستشار القانوني لوزير السياحة والآثار، وعضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة تختاره الغرفة، عضو من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية يتم اختياره من الاتحاد وممثلين عن بعض الجهات الأخرى".وكان قد قال العناني في تصريحات صحفية سابقة، إنه سيعقد اجتماعًا مع مسؤولي بعض الجهات، لمناقشة أزمة تأشيرات العمرة التي أثيرت مؤخرًا.