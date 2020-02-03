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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد بإقليم هوبى لـ350 شخصًا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:54 ص
الصين
الصين
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أعلن التلفزيون الصيني عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد في إقليم هوبي إلى 350 شخصًا، وفقًا لفضائية سكاي نيوز.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين يشكل حاليا حالة طارئ صحية عامة تثير قلق عالمي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة ما تزال تؤمن بقدرة الصين على وقف تفشي المرض.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.

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