سعد الدين الهلالى: الثوابت الدينية تخص صاحبها وليست ثوابت فى الوجود

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الثوابت الدينية هي ثوابت عند صاحبها، وليست ثوابت في الوجود، فالأشعري لديه ثوابت، والمعتزل لديه ثوابت والبوذي لديه ثوابت، والمطلوب عندما يتحدث أحدهم للأخر يراعي مشاعره الإنسانية ولا يتناول خطابًا يجرحه.وأضاف «الهلالي» خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «أم بي سي مصر»: «البوذي لازم يراعي مشاعري كمسلم ميقوليش ليه بتصوم رمضان ويتريق عليا، ليه بتصلي خمس مرات، ليه مبتكلش لحم الخنزير».وأردف: «مكلمش حد أقوله أنت بتعبد كذا، يوجد كتب مكتوب فيها يا عباد كذا وكذا، عبارات تجرح مشاعر المتدينين به».وتابع: «كل شخص هيقابل ربنا بقناعته وليس قناعتك، فالدين إيمان فهم واقتناع وتصديق، والكافر هو من رأى الشيء، وأنكره، من يستر الشيء بعد علمه به، لهذا لغة الكافر هو الفلاح الذي يضع الحبة في التربة ويسترها، وبالتالي هو يعلم بوجود البذرة، في الفكر الكافر هو من يعلم بشيئ، ثم ينكره، يكفر بالواقع، وليس الكافر من لا يؤمن بما أمنت أنت به».