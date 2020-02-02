ترامب ينتقد بلومبرج منافسًا له فى انتخابات الرئاسة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبرج، الذي يسعى لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي.غير أن ترامب، رحب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، اليوم الأحد، قبل يوم من استئناف محاكمة عزله بمجلس الشيوخ الأمريكي، أعرب عن ترحيبه بمواجهة بلومبرج في السباق الانتخابي المقرر في نوفمبر المقبل.ووصف ترامب المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز بأنه شيوعي.ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال ترامب إنه حقق ثورة إيجابية في هذه البلاد، مشيرا إلى أنه سيتحدث عن الإنجازات على مستوى الدولة خلال كلمة حالة الاتحاد التي سيلقيها يوم الثلاثاء المقبل.وبشأن تفشي فيروس كورونا في إقليم هوبي الصيني، قال ترامب إننا "عرضنا على الصين مساعدة هائلة بشأن فيروس كورونا".