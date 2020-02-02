«1917» يفوز بجائزة أفضل فيلم فى جوائز «بافتا» البريطانية

فاز فيلم المخرج سام منديز "1917" بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) لأفضل فيلم وأفضل مخرج خلال حفل أقيم مساء اليوم الأحد وحفل بالعديد من النجوم.وتم أيضًا تكريم الفيلم الدرامي، الذي يتناول الحرب العالمية الأولى، في المهرجان عن أحسن صوت وإنتاج وتصوير سينمائي ومؤثرات صوتية خاصة.