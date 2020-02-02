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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تستقبل أول حفيد لها.. (صور)

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:49 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أول حفيد لها من الابن الأكبر سيف الأشهب، نجل محمد الأشهب النائب البرلماني عن دائرة كفر شكر.

وتعيش أسرة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حالة من الفرح بقدوم المولود الجديد.

وكانت وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية كهدية مصر للشعب الصيني على متن الطائرة التي ستقل المواطنين المصريين القادمين من مدينة «ووهان» الصينية، وذلك لدعم الشعب الصيني، في إطار عمق وترابط العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدعم يشمل المستلزمات الوقائية التي يحتاجها أي مواطن لاتباع الإجراءات الوقائية مثل «الماسكات والمطهرات الكحولية»، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة زايد وجهت بإرسال تلك الشحنة دعمًا من مصر للشعب الصيني لمساعدة المواطنين الصينين في الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس الكورونا المستجد nvov الذي اجتاح البلاد.

وفي ذات السياق أكد مجاهد توافر مخزون استراتيجي كاف من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي للفيروس ومنع دخوله البلاد.

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