رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أحمد مختار: أنواع الكتابة تختلف حسب الفنون

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:42 م
أحمد مختار
أحمد مختار
ايهاب مصطفى
طباعة
شهد ثاني أيام فعاليات ورشة الكتابة المسرحية والدماتورج، والتي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمكتبة البحر الأعظم بالجيزة، وتنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية، عقد المحاضرة الثالثة للفنان أحمد مختار الذي تطرق لتاريخ المدارس المسرحية.

وأكمل "مختار" ماذكره في المحاضرة السابقة عن الكتابة المسرحية في العصر الإغريقي، بعدها كانت أغلب الطقوس المسرحية لها علاقة بالدين والتي ظهرت مع عدم تفسير ما يحدث في الطبيعة فعبدوا إله الشر ثم صنعوا إله الخير ليقاتل إله الشر، بالإضافة للطوطمية وهي تكرار قتل الأب.

وأوضح أن الديانة المسيحية حارب المسرح بدعوي كونه وثني، ثم أعيد إحياء المسرح مرة أخرى في مصر المسيحية وحولوا الكتاب المقدس إلى طقوس واضحة مستغلين خبراتهم السابقة في المعابد.

واستند "مختار" لبحث للباحث خليل مليكة الذي ذكر أن كل الصلوات المغناة في الكنائس أصولها فرعونية، مرورا بعصر النهضة وبداية ظهور الإله مع بداية الثورة الصناعية وظهور الطبقة المتوسطة وظهور المسرح الكلاسيكي، ثم المسرح الكلاسيكي الجديد الذي بدأ مع الكتاب موليير، راسين، من القرن ال17:14، وأصبح أبطال المسرحيات بطل واحد أي تمجيد الفرد عند الكتاب.

وفي القرن الثامن عشر يحدث احتلال للعالم كله من إنجلترا، فرنسا، البرتغال، ألمانيا، ويدخل العالم في حربين عالميتين الأولي والثانية، بعدها ظهر المذهب الرومانسي ثم المذهب الواقعي ومن أعظم كتابه تشيكوف، ومكسيم جورجي، بريخت بمسرحياته الملحمية، ثم بدأت الفلسفة الوجودية مع كتابهاسارتر، بيكت، يونسكو، ثم ظهر البير كامي مع ظهور المسرح الذهني، ثم ظهور الواقعية السحرية مع الكاتب بنتر.

وأكد "مختار" على اختلاف الكتابات باختلاف الفنون، حيث ظهرت كتابة القصة القصيرة، الرواية، الخواطر، الشعر، بالإضافة للكتابة للسينما، المسمع الاذاعي، والمسرح، وفي نهاية المحاضرة طلب الفنان أحمد مختار من المتدربين كتابة مشهد يصلح للسينما والمسرح.
أحمد مختار: أنواع الكتابة تختلف حسب الفنون
أحمد مختار: أنواع الكتابة تختلف حسب الفنون
أحمد مختار: أنواع الكتابة تختلف حسب الفنون
أحمد مختار: أنواع الكتابة تختلف حسب الفنون
أحمد مختار: أنواع الكتابة تختلف حسب الفنون
أحمد مختار: أنواع الكتابة تختلف حسب الفنون

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة شخصين في هجوم إرهابي بلندن والشرطة تقتل المنفذ

منذ أقل من ساعة

تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بالإسكندرية بسبب الـ«كيك»

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو دياب يجبر تامر حسني على تأجيل حفله بالتجمع

منذ حوالي 12 ساعة

احصل على نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة منال سلامة

السلطات البريطانية تكشف عن هوية منفذ الهجوم الإرهابى فى لندن

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

الصين: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد بإقليم هوبى لـ350 شخصًا

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

منوعات

إقبال متزايد من الرجال على زيادة طولهم لجذب النساء

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020

نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول بالاسم

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

أحمد مختار: أنواع الكتابة تختلف حسب الفنون

«الأنفوشي للموسيقى العربية» تحيي حفلا بالسادات

الأربعاء.. عرض فيلم جوائز الأوسكار Argo بالثقافة السينمائية

«فطائر التفاح» على مسرح الغد.. الليلة