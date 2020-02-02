أحمد مختار: أنواع الكتابة تختلف حسب الفنون

شهد ثاني أيام فعاليات ورشة الكتابة المسرحية والدماتورج، والتي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمكتبة البحر الأعظم بالجيزة، وتنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية، عقد المحاضرة الثالثة للفنان أحمد مختار الذي تطرق لتاريخ المدارس المسرحية.وأكمل "مختار" ماذكره في المحاضرة السابقة عن الكتابة المسرحية في العصر الإغريقي، بعدها كانت أغلب الطقوس المسرحية لها علاقة بالدين والتي ظهرت مع عدم تفسير ما يحدث في الطبيعة فعبدوا إله الشر ثم صنعوا إله الخير ليقاتل إله الشر، بالإضافة للطوطمية وهي تكرار قتل الأب.وأوضح أن الديانة المسيحية حارب المسرح بدعوي كونه وثني، ثم أعيد إحياء المسرح مرة أخرى في مصر المسيحية وحولوا الكتاب المقدس إلى طقوس واضحة مستغلين خبراتهم السابقة في المعابد.واستند "مختار" لبحث للباحث خليل مليكة الذي ذكر أن كل الصلوات المغناة في الكنائس أصولها فرعونية، مرورا بعصر النهضة وبداية ظهور الإله مع بداية الثورة الصناعية وظهور الطبقة المتوسطة وظهور المسرح الكلاسيكي، ثم المسرح الكلاسيكي الجديد الذي بدأ مع الكتاب موليير، راسين، من القرن ال17:14، وأصبح أبطال المسرحيات بطل واحد أي تمجيد الفرد عند الكتاب.وفي القرن الثامن عشر يحدث احتلال للعالم كله من إنجلترا، فرنسا، البرتغال، ألمانيا، ويدخل العالم في حربين عالميتين الأولي والثانية، بعدها ظهر المذهب الرومانسي ثم المذهب الواقعي ومن أعظم كتابه تشيكوف، ومكسيم جورجي، بريخت بمسرحياته الملحمية، ثم بدأت الفلسفة الوجودية مع كتابهاسارتر، بيكت، يونسكو، ثم ظهر البير كامي مع ظهور المسرح الذهني، ثم ظهور الواقعية السحرية مع الكاتب بنتر.وأكد "مختار" على اختلاف الكتابات باختلاف الفنون، حيث ظهرت كتابة القصة القصيرة، الرواية، الخواطر، الشعر، بالإضافة للكتابة للسينما، المسمع الاذاعي، والمسرح، وفي نهاية المحاضرة طلب الفنان أحمد مختار من المتدربين كتابة مشهد يصلح للسينما والمسرح.