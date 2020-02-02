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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى القليوبية

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:32 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صلاح حسنى
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شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة الإزالة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مركز ومدينة طوخ ومديرية أمن المحافظة واستطاعت إزالة 93 حالة على الأراضي الزراعية و80 حالة تعد على أملاك الري ضمن الموجة الـ15 لإزالة كافة أشكال التعديات.

وقال المحافظ إن، التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها، مشددًا على استمرار الإزالات ليتم الردع تنفيذًا للقانون.

وطالب المواطنين، بعدم مخالفة القانون والتوجه للتصالح فورًا في الحالات التي ينطبق عليها قانون المصالحات وإلا سيتم تنفيذ الإزالة.

وأوضح المحافظ أن، الإزالات شملت الحالات التي لم يتقدم واضعي اليد عليها بطلب تقنين والحالات التي تقدم بشأنها طلبات ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات وكذلك الحالات التي أقرت لجنة التقنين بعدم مطابقتها للشروط وغير قابلة للتقنين.

وكان المحافظ قد عقد اجتماعًا بالقيادات التنفيذية بالمحافظة وشدد خلاله على ضرورة تجهيز القرارات واختيار الحالات الصارخة وتجهيز المعدات اللازمة والتنسيق مع الزراعة وأصحاب الولايات والتشديد على ضرورة وجود المسئولين في الحملات، مشيرًا إلى أن أي تقصير سيتم محاسبة المقصرين وأنه سيقوم بشكل يومي بمتابعة الحملات.

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