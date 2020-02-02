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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«ركن الطفل» جاذب الأسر المصرية إلى معرض الكتاب

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:32 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نور أيمن
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"بنيجي علشان نفرّح الأطفال في معرض الكتاب"، كلمات قالتها فريدة محمود ربة منزل في الخمسين من عمرها، والتي وصفت ركن معرض كتاب الطفل، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الواحدة والخمسون والمقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة،

وأضافت فريدة محمود، لـ"الدستور" أنها، تأتي يوميًا مع أطفالها البالغ عددهم ثلاثة، وتتراوح أعمارهم ما بين الخامسة حتى الحادية عشر عامًا، وأن الأطفال تحب الجو الخاص بجناح معرض كتاب الطفل، بما فيه من الألعاب والرسومات، والأنشطة، والألعاب، والكتب، والهدايا، والعرائس الراقصة، والخصومات، وكتب التلوين التي تعد عامل مهم لجذب الأطفال للكتب.

وتابعت ربة المنزل أنها، لاحظت ارتباط أطفالها بالكتب بعد الأسبوع الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة أن الألعاب تجذب الأطفال الذين يسعون إلى الفوز للحصول على كتب هدية تلك الألعاب، مشيرة إلى: " جعل هذا الأمر علاقة الولد بالكتاب قوية".

أيدتها في الرأي إيمان محمود، ربة منزل، في الأربعين من عمرها، وهي أم الطفلين رنا، محمود، التوأم، البالغ عمرهما أربعة سنوات، قائلة أنهم رغم صغر سنهم إلا أنهم أدركوا معنى الكتب وبدأوا ينجذبون لها، خاصة الملونة، والتي تشبه السبورة، معلقة " كون الكتب رخيصة في جناح الطفل يسمح للأهالي بشراءها".

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض -رمسيس- معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية -المطرية-معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام -الأوتوستراد- معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
«ركن الطفل» جاذب الأسر المصرية إلى معرض الكتاب
«ركن الطفل» جاذب الأسر المصرية إلى معرض الكتاب
«ركن الطفل» جاذب الأسر المصرية إلى معرض الكتاب
«ركن الطفل» جاذب الأسر المصرية إلى معرض الكتاب
«ركن الطفل» جاذب الأسر المصرية إلى معرض الكتاب
«ركن الطفل» جاذب الأسر المصرية إلى معرض الكتاب
«ركن الطفل» جاذب الأسر المصرية إلى معرض الكتاب
«ركن الطفل» جاذب الأسر المصرية إلى معرض الكتاب
«ركن الطفل» جاذب الأسر المصرية إلى معرض الكتاب
«ركن الطفل» جاذب الأسر المصرية إلى معرض الكتاب

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