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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المخرج شريف سعيد: نظرنا 24 ألف ورقة تخص سيد قطب

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:29 م
المخرج شريف سعيد
المخرج شريف سعيد
سناء إسماعيل
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كشف المخرج شريف سعيد المدير التنفيذي لوحدة الأفلام الوثائقية بفضائية "dmc"، ومتخصص في الأفلام الوثائقية، إن الفيلم الوثائقي "قطب" رصد مساحات واسعة وعميقة في حياة "سيد قطب" ونشأته وثقافته التى انتمى إليها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمُذاع عبر فضائية "ON E"، أن الفيلم عبارة عن رحلة بحثية تناولت ألارشيف المكتوب في الصحافة المصرية وأعماله الأدبية المكتوبة، والأعمال الاجتماعية، قبل اتجاهه في نهاية الأربعينيات للفكر الديني، بالإضافة لملف القضية الخاصة بها في تنظيم 1965، وظهر لأول مرة أمام الكاميرات في الفيلم الجديد.

وأكد أن الفيلم يتضمن وثائق حقيقية نظرت أمام القضاء، بما فيها التحريات والمحاكمة وحيثيات الحكم بالإعدام، وما إلى ذلك، مستطردًا: "نظرنا 24 ألف ورقة خاصة بقضية سيد قطب".

وأشار المخرج شريف سعيد، إلى أن الإخوان روجوا لسيد قطب على أنه أيقونة المفكر الشهيد، ولكن الحقيقة أن سيد قطب لم يعدم بسبب أفكاره.

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