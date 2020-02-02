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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باحثة: كاريزما جمال عبدالناصر استفزت سيد قطب

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:24 م
جمال عبدالناصر
جمال عبدالناصر
سناء إسماعيل
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كشفت سلمى أنور، باحثة في الإسلام السياسي ومشاركة في إعداد الفيلم الوثائقي "قطب"، كواليس الإعداد لهذا العمل، موضحة أن كاريزما جمال عبدالناصر استفزت الكاريزما الكامنة داخل سيد قطب.

وقالت أنور خلال حوارها ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمُذاع عبر فضائية "ON E"، إن الفيلم الوثائقي "قطب" شهد مناقشات طويلة جدًا في الكواليس وتم مناقشة العديد من الزوايا المرتبطة بالجماعة، موضحة أن الجماعات المغلقة كالإخوان تتسم بصفة مشتركة فيما بينها، وهي أن عمليات الاتصال تكاد تكون واحدة، كما أن طرق التجنيد وسمات الشخصية للزعيم واحدة، مستطردة: "الفيلم عبارة عن لعبة ذهنية مثيرة للشغف".

وأشارت إلى أن كاريزما جمال عبدالناصر استفزت الكاريزما الكامنة داخل سيد قطب، مستطردة: "لم يكن وسيمًا، عانينا من فكر الإخوان بسبب الأنا لسيد قطب.. إنه كاتب ومخاطب موهوب ومتأثر بالقامات اللغوية، ويحاول أن يقنعك بوصوله للنهاية المحتومة بسلام، لكنه كان قلقًا ولديه أسئلة كبيرة جدًا، ولم يكن يليق به سوى الموت إلا على طبلية المشنقة".

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