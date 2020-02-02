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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد أبو بكر: فيلم «قطب» امتياز فكري في مواجهة جماعة الإخوان

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:19 م
قطب
قطب
سناء إسماعيل
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أكد خالد أبو بكر، أن الفيلم الوثائقي "قطب" يوثق لمرحلة هامة في تاريخ مصر، حيث يتناول قصة سيد قطب أحد العلامات الفارقة في تاريخ الإخوان المسلمين، والذي كان لكتبه جزء كبير في تكوين قناعات الجماعة.

وقال أبو بكر خلال حلقة برنامجه "كل يوم" والمُذاع عبر فضائية "ON E"، إن سيد قطب كان يسعى لأن يكون وزيرًا للمعارف قبل أن ينقلب في مواقفه على جمال عبدالناصر وينضم للجماعة، مشيرًا إلى أن الفليم الوثائقى يتناول كواليس جديدة عن حياته، ويكشف كيف تلاقت هذه الأفكار فيما بينها.

وأضاف: "لأول مرة يكون هناك توثيق حقيقي ومحترف لفكر جماعة الإخوان.. الفيلم يتناول القضية بشكل علمي وموضوعي، ولم يتبنى وجهه نظر معينة وترك الأمور واضحة للمتلقى ليكشف طبيعة الفكر القطبي المتمثل في الإخوان المسلمين، كما يستند الفيلم للمحاضر الرسمية التي تم توثيقها مع سيد قطب بعد القبض عليه.

وذكر خالد أبو بكر، أن الفليم الوثائقي يكشف أن فكر الجماعة يتحدث عن المصلحة بعباءة إسلامية، مؤكدًا أن الفيلم امتياز فكري جديد في الحرب على جماعة الإخوان.



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