رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

روائي كردي يكشف: هكذا يسيطر الإخوان على تركيا؟

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:14 م
هوشنك أوسي
هوشنك أوسي
محمود عرفات
طباعة
قال هوشنك أوسي الكاتب والروائي الكردي، إن أغلب الثورات عبر التاريخ نتج عنها حروب أهلية، مشيرًا إلى أنه لا ينظر بمقت أو كراهية للثورة السورية أو الثورة المصرية أو غيرها من الثورات.

وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن تركيا كانت تحكم منذ مصطفى كمال أتاتورك وحتى مجيئ أردوغان للسلطة من خلال المؤسسة العسكرية.

وأوضح أن أردوغان أزال الدولة الخفية التابعة لكمال أتاتورك، والآن تركيا تُدار من خلال منطق الجماعة، أي أن يكون الجيش والاقتصاد وكل ما في الدولة يدار بأيدولوجية جماعة الإخوان، ويسيطر عليها العسكر التابع للجماعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معهد أمريكي: ترامب يضغط على أردوغان لترحيل عناصر الإخوان من تركيا

بشرى على: "أردوغان" حرق الأخضر واليابس فى المناطق الكردية (1_2)

أرسلان: أردوغان يسعى لاحتلال شمال سوريا على مراحل

واشنطن بوست: أردوغان فشل فى تحقيق السلام وأغرق تركيا فى الفساد

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عمرو دياب يجبر تامر حسني على تأجيل حفله بالتجمع

منذ حوالي 14 ساعة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

مصريون فى ووهان الصينية يروون لحظات الرعب من فيروس كورونا الجديد

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة منال سلامة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

حريق في الهيئة العامة لمشروعات الصرف بالرى

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

منوعات

إقبال متزايد من الرجال على زيادة طولهم لجذب النساء

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020

نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول بالاسم

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«الأنفوشي للموسيقى العربية» تحيي حفلا بالسادات

الأربعاء.. عرض فيلم جوائز الأوسكار Argo بالثقافة السينمائية

«فطائر التفاح» على مسرح الغد.. الليلة

جمعية النقاد المصريين تعرض «رزق السينما».. الليلة