روائي كردي يكشف: هكذا يسيطر الإخوان على تركيا؟





قال هوشنك أوسي الكاتب والروائي الكردي، إن أغلب الثورات عبر التاريخ نتج عنها حروب أهلية، مشيرًا إلى أنه لا ينظر بمقت أو كراهية للثورة السورية أو الثورة المصرية أو غيرها من الثورات.وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن تركيا كانت تحكم منذ مصطفى كمال أتاتورك وحتى مجيئ أردوغان للسلطة من خلال المؤسسة العسكرية.وأوضح أن أردوغان أزال الدولة الخفية التابعة لكمال أتاتورك، والآن تركيا تُدار من خلال منطق الجماعة، أي أن يكون الجيش والاقتصاد وكل ما في الدولة يدار بأيدولوجية جماعة الإخوان، ويسيطر عليها العسكر التابع للجماعة.