صيانة فواصل كوبري محرم بك وسط الإسكندرية.. (صور)

واصل حى وسط الإسكندرية، صيانة كوبري محرم بك، في إطار تطوير شبكة الطرق والكباري، ورفع كفاءتها بالحي، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلامة وانسياب الحركة المرورية، وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.وتابع العميد فادي وديع، رئيس حى وسط، اليوم الأحد، أعمال صيانة فواصل كوبرى صينية محرم بك، والتي يقوم بها جهاز تنمية وتطوير الساحل الشمالي، في إطار خطة صيانة الكباري بطريق قناة السويس؛ ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019-2020.وفي سياق آخر، قام رئيس الحي، بمتابعة أعمال استكمال ولحام الأجزاء الناقصة والمفقودة بفعل الحوادث من الأعمدة الزخرفية التراثية بطريق الكورنيش، التي تتم بالتنسيق مع شركة الكهرباء وإدارة المشروعات والورش بالمحافظة.كما تم استمرار رفع كفاءة الإضاءة العامة بالحي ومواصلة أعمال إحلال وتجديد 80 زراع حديد بمنطقة غبريال ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للكهرباء بحي وسط للعام المالي 2019-2020.