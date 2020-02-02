«كفر شكر التعليمية» تحصد المركز الأول فى الشهادة الإعدادية بالقليوبية

حصدت إدارة كفر شكر التعليمية بمحافظة القليوبية المركز الأول بنسبة نجاح 90.34% في نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الإعدادية على مستوى مدارس محافظة القليوبية.كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة 70.28%.كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.28%، ونتيجة الصم وضعاف السمع 100%، والنور للمكفوفين 100%، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرًا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية خلال الفترة الماضية.وأكد المحافظ أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.