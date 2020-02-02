مناقشة ديوان "قمر بين يدي" للشاعر سيد صدقي الحسيني في معرض الكتاب غدا

تقام في معرض القاهرة الدولي للكتاب غدا ندوة بحثية لمناقشة ديوان قمر بين يدي الشاعر سيد صدقي، الصادر عن سلسلة أصوات أدبية للهيئة العامة لقصور الثقافة.وتبدأ الندوة في الساعة الرابعة مساء في قاعة ملتقى الإبداع، حيث يديرها الشاعر و الكاتب محمود الكريشابي ويناقش الديوان الباحث والشاعر، الدكتور النوبي عبد الراضي والشاعر محمد جاد المولى العماري.ويتناول الدكتور النوبي عبد الراضي الظواهر الأسلوبية والفنية التي تجلت في الديوان من خطاب الذات والرمزية والصورة إلى البنى المتناقضة في قصائد الديوان.ويناقش الشاعر والناقد محمد جاد المولى بناء قصائد الديوان من حيث الحداثة و القدم ، ومستويات التلقي في "قمر بين يدي"، معرجا على لغة الديوان ومفرداته التي تقترب من البساطه كما يتناول الصور الشعرية وعلاقتها بمجمل النص في الديوان.والشاعر سيد صدقي من مواليد الأقصر مركز أرمنت صدرله ديوان إجمال وتفصيل لجروح الحبيبة "2003 ديوان "في حضرة المعشوق " ضمن سلسلة النشر لاقليمي بالهيئة العامة لقصور الثقافة ٢٠١٩.