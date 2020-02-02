«البدري»: بعض المصريين رفضوا العودة من الصين لأسباب شخصية (فيديو)

قال محمد البدري، سفير مصر بالصين، إن المصريين القادمين من ووهان ينهون الإجراءات الأمنية والطبية في المطار حاليًا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "السفارة المصرية في بكين أطلقت خط ساخن لتلقي اتصالات المصريين في ووهان على مدار 24 ساعة"، مشيرًا إلى أن مدينة ووهان محاصرة من قبل الجيش لمنع الدخول أو الخروج منها سوى بالطيران.وأوضح أن السفارة تواصلت مع 344 مصريًا في ووهان لإعادتهم إلى مصر، مشيرًا إلى أن بعض المصريين فضلوا الاستمرار في الإقامة ووهان لأسباب شخصية ووقعوا على استبيان يثبت ذلك.