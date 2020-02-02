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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإعلام العبري: إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:04 م
بالونات حارقة
بالونات حارقة
مروة عنبر
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قالت مجالس مستوطنات غلاف قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، إن مناطق بالغلاف تعرضت نهار اليوم لسلسلة من البالونات المحملة بالمواد المتفجرة دون وقوع إصابات.

وذكر موقع "0404" العبري أن بالونا يحمل عبوة شديدة الانفجار تم العثور عليه على أطراف مستوطنة "نتيف هعسراه" شمالي القطاع حيث انفجرت العبوة لدى تحليق طائرة صغيرة فوقها.

ونقل عن رئيس مجلس مستوطنات "ساحل عسقلان" ايتمار رفيفو قوله: إن "هكذا عبوة كانت ستودي بحياة إسرائيليين حال انفجارها في مكان مأهول".

أما في مستوطنة "ناحال عوز" فقد دوت أصوات انفجارات في سماء المستوطنة هذا المساء جراء انفجار مواد متفجرة تحملها بالونات دون وقوع إصابات.

وصعد شبان مؤخرا من إطلاق البالونات المحملة بعبوات ناسفة صغيرة الحجم تجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة وذلك ردا على تنصل الاحتلال من الالتزام بالتفاهمات التي تمت مع الفصائل الفلسطينية، وفقا لما نقلته وكالة صفا الفلسطينية.

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