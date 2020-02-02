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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

رجاء الجداوي تقدم «الحكاية» بمفردها: «عمرو بيخلي للبرنامج طعم»

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:00 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
أحمد عبد العزيز
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قدمت الفنانة رجاء الجداوي، تقديم حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" بمفردها، بسبب غياب الإعلامي عمرو أديب، وعلقت قائلة: "اليوم سأكون في البرنامج لوحدي وأرجوكم تقبلوني بدون عمرو".

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "mbc مصر": "عمرو بيخلي الحكاية ليها طعم تاني".

واستعرضت الجداوي، فقرات برنامج "الحكاية"، ومنها تجديد الخطاب الديني وختان الإناث.

يُشار إلى أن الإعلامي عمرو أديب، منذ الجمعة الماضية، قدم برنامج "الحكاية"، من العاصمة الأمريكية واشنطن، واستضاف صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

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