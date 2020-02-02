عطل يعيق إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونيا في بورسعيد

أكدت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، على أنه لن يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية إلكترونيًا بسبب عطل في الموقع الإلكتروني، للعام الثاني على التوالي.وأشارت المصادر، إلى أنه تم إبلاغ المعنيين بالوزارة بالعطل منذ قرابة العام والنصف، ولم يتم إصلاحه حتى الأن، موضحين أن أولياء الأمور والطلاب سيتمكنون خلال الساعات المقبلة من الاطلاع على نتائج أبنائهم من خلال المدارس الخاصة بهم.وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.4%.