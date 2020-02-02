سيارة جولف لنقل المرضى بين أقسام «طنطا التعليمي»

كشف مصدر مسئول بجامعة طنطا، أن المستشفى التعليمى تسلمت سيارة إسعاف جولف مجهزة لتسهيل نقل المرضى داخل المستشفيات.وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن السيارة الجولف نقلة نوعية قام بتنفيذها الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب في نقل المرضى بين الأقسام والمستشفيات بشكل آدمى ومريح وبطريقة آمنة بنفس الوقت.وأشار إلى أن السيارة الجولف سيتم العمل بها من غدا الاثنين ٣ فبراير تخفيفا على المرضى وأسرهم.كانت عدد من صفحات التواصل الإجتماعي الفيس بوك نشرت منذ فترة قيام المرضى بالتنقل بين المستشفيات والأقسام بالترولي مما أدى إلى وجود حالة من السخط والغضب بين المرضى وذويهم.