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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصر تحصد المركز الثامن عالميًا في بطولة الروبوت

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:44 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أحمد عاشور
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حصدت مصر رسميًا المركز الثامن في الترتيب العام في بطولة "Robot Challenge 2019" والخاصة بمسابقات الروبوت والذكاء الإصطناعي متخطية فرق وجامعات الدول المتقدمة في ذلك المجال والمدعمة من الجامعات الكبرى.

وذلك بمشاركة ٢١٩٦ روبوت علي مستوي العالم من ٣٢ دولة وأكثر من ٣٠٠٠ مشارك، حيث شارك هذا العام عدة فرق مصرية حصل فريق محافظة السويس على الميدالية الذهبية، وحصل فريق الإسكندرية على الميدالية البرونزية والفضية.

وأعرب الفريق المصري عن سعادته بتلك النتيجة والفخر بتواجدهم في تلك البطولة وتمثيل مصر، مشيرًا إلى أن تلك المسابقة المقامة في الصين كل عام مسابقة قوية جدًا تشمل دول مختلفة ودول متعددة.

يذكر أن البعثة المصرية قد حققت مراكز متقدمة في عام 2019 أيضا، المركز الثاني عالميًا في مسابقة الروبوت السومو، المركز الثالث عالميًا في مسابقة جامع الكرات، المركز الخامس عالميًا في مسابقة الروبوت السومو، المركز السادس عالميًا في مسابقة ميني سومو روبوت، المركز التاسع عالميًا في مسابقة ميني سومو روبوت، المركز العاشر عالميًا في مسابقة تتبع الخط، المركز الحادي عشر عالميًا في مسابقة ميني سومو روبوت، المركز الاثنين وعشرون عالميًا في مسابقة الروبوت البولينج، المركز الاربعة وعشرون عالميًا في مسابقة الروبوت البولينج.

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