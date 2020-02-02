«فكر وإبداع» قافلة ثقافية بأسوان (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة أسوان، القافلة الثقافية "فكر وإبداع" بمركز شباب بدر، استمرت لمدة خمسة أيام، تضمنت عدد أربعة ورش لتنمية عدد من المواهب لعدد ستون مشارك، ورشة تنمية مهارات حرفية يدوية للمدربة زينب حلمى، تم من خلالها التدريب على عمل مشغولات يدوية واكسسوارات باستخدام الخرز لإنتاج "عقد، حلق، إسورة".كما تم تنظيم ورشة تنمية المهارات الأدبية، تدريب الشاعر عبد الباسط عبد الحميد قام بتعريف المشاركين على أنواع الشعر بمختلف أنواعه من حيث القافية والوزن والجرس الموسيقي وبحوره المختلفة، بالإضافة إلى الإلقاء وبختام القافلة قام المشاركين يوسف شعبان وحسن محمد بالقاء قصيدة "مصر بلدنا ملهاش حل".كما تضمنت القافلة ورشة تنمية المهارات فى العزف والغناء للمدرب أحمد موسى قدم بختام القافلة الموهبتين هند ناصر وقامت بعزف أغنية "نسم علينا الهوا"وسارة حسن غنت " أمابراوة".بالإضافة إلى ورشة تنمية بشرية للمدرب محمود زقالى قام بتدريب المشاركين على "السبع عادات التي تؤدي إلى النجاح" وهي "أبدا والنهاية في ذهنك، ابدأ بالمهم، كن رابحا، إفهم الناس لكى تفهمك، التعاون مع الأخرين،الاستمرارية".وبختام القافلة قدمت عرض لفرقة قصر ثقافة العقاد قدمت الفرقة مجموعة الأغانى " احنا التلاتة، بتغنى لمين ياحمام، حبيت بلدى، غنى ياسمسمية، عطشان ياأسمرانى"، وتم توزيع شهادات على المشاركين.