90.4% نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية في بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الأحد، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.4%.وطالب محافظ بورسعيد أبنائه الطلاب، خلال كلمته، بعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن الدروس الخصوصية تهدر وقت أبنائنا وتفقدهم القدرة على اتخاذ القرار، كما تفقدهم القدرة على التفكير فالدروس الخصوصية تقتل الابتكار وحرية الفكر، مشيرا إلى أن النظام الجديد للتعليم بالمرحلة الثانوية يعتمد على الفهم ومن سيعتمد على الدروس الخصوصية سيكون خاسر.حضر اعتماد النتيجة كل من الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، وقيادات مديرية التربية والتعليم، ومديري الإدارات والمدارس المختلفة.