هواتف وأجهزة كمبيوتر للمصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر من ضمن 10 دول أعلنت استقبال أبنائها الموجودين في مدينة ووهان الصينية.وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سيتم عزل المصريين القادمين من الصين لمدة 14 يومًا، حيث سيمنع التعامل معهم تمامًا"، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع هواتف محمولة عليهم للتواصل مع عائلاتهم خلال فترة العزل.وتابع: "سيتم تقديم خدمة طبية 5 نجوم وتوفير أجهزة كمبيوتر لهم في المعسكر الطبي"، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية في بكين قدمت ملحمة بطولة في عملية نقل المصريين من ووهان.