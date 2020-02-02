«كورونا الجديد - الوقاية والعلاج» ندوة لـ«مستقبل وطن» بالمنيا

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، تحت إشراف النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة وبرعاية المهندس أشرف رشاد الشريف، اليوم الأحد ندوة تثقيفية تحت عنوان " كورونا الجديد – الوقاية والعلاج"، والتي تنظمها أمانة التدريب والتثقيف السياسي بالحزب.عقدت الندوة بمكتبة مصر العامة تحت رعاية وبحضور النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف الدكتور زين الاطناوى أمين التنظيم، والدكتورة نجاح التلاوى أمينة التثقيف والتدريب بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات الحزب بالمحافظة والمراكز ومئات المشاركين.حاضر فى الندوة الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة السابق، وأمينة المرأة بالحزب، والدكتورة شيماء طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة. وأكدوا على ضرورة عدم الخوف أو القلق من فيروس كورونا بمصر لأن انتشاره بالصين مرتبط ببعض السلوكيات والعادات المرتبطة بعلاقة الصينيون بالحيوانات مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وهو السبب في زيادته وانتشاره، كما قام المحاضرون بتعريف المرض، وطرق انتقال العدوى، وطرق الوقاية من الفيروس، والإجراءات الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة، والتأكيد على أهمية الثقافة الصحية بإتباع العادات السليمة التي تحمي من الإصابة بالكثير من الأمراض، وضرورة عدم الانسياق وراء الإشاعات وأخذ المعلومات من خلال البيانات الرسمية.وأعلنت الأمانة خلال الندوة عن تدشين الحزب حملة كبرى للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا بجميع مراكز وقرى المحافظة، وتكليف الأمانات والمراكز والأقسام بالحزب بالمحافظة بعقد ندوات عن فيروس كورونا وأعراضه وسبل الوقاية منه.وأكد أمين الحزب بالمحافظة أن هذا يأتي ضمن سلسلة الندوات التي ينظمها الحزب بصفة مستمرة، وفى إطار اهتمام الحزب بضرورة التثقيف والتوعية للمواطنين في جميع المجالات وخاصة الصحة.