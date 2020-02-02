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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

النيابة الإدارية تستدعي نقيب أطباء المنيا في حادث «ميكروباص الطبيبات»

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:39 م
ميكروباص الطبيبات
ميكروباص الطبيبات
محمد عيسي
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قال المستشار محمد سمير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المتحدث باسم الهيئة، إن النيابة استدعت الدكتور ناصر زغلول نقيب أطباء المنيا، لسماع أقواله بشأن حادث ميكروباص الطبيبات، الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي، قبل 3 أسابيع وأسفر عن مصرع 4 وإصابة 13 آخرين.

وأضاف أن ذلك يأتي بناء على تعليمات المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وكانت نقابة الأطباء تقدمت ببلاغ لهيئة النيابة الإدارية قيد برقم (3440 لسنة 2020) واشتمل على مخالفات إدارية تتمثل في حال اعتذار أي من الطبيبات عن حضور الدورة التدريبية لأي سبب يحال إلى التحقيق أو الندب إلى أى منطقة نائية متطرفة فى المحافظة، بالمخالفة لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

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