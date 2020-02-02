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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم موقع إنشاء الجناح الجديد بمستشفى طهطا للشركة المنفذة

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:36 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الأحد، أنه تم تسليم الموقع الخاص بالجناح الجديد بمستشفى طهطا العام المقرر إنشائه للشركة المنفذة للمشروع والذي من المنتظر أن يقام علي مساحة ١٦٠٠ متر لتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء طهطا.

وأوضح أن الجناح الجديد يشمل ٥٦ سرير عناية مركزة بمختلف أنواعها بالإضافة إلى ٤٠ حضانة أطفال ووحدات غسيل كلوي وغرف جراحة جديدة وعنايات متوسطة للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

شهد أعمال التسليم النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب وعلي رفاعي رئيس مدينة طهطا والمهندس علي عبد الساتر مدير المشروعات بالدعم الفني بوزارة الصحة وممثلين عن جهاز الخدمة الوطنية المنفذة، والدكتور محمد سيد فراج مدير عام مستشفى طهطا العام.

والمشروع الجديد من المنتظر أن يتم تسليمه خلال 15 شهر بتكلفة تصل 250 مليون جنيه وتصميمه وفقا لاشتراطات منظومة التأمين الصحي الشامل لتصبح مستشفى طهطا العام هي ثاني مستشفيات المحافظة بعد سوهاج العام في تطبيق اشتراطات التأمين الصحي الشامل.

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